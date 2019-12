Infortunio Allan, il Mattino fissa il recupero: stop di 10 giorni ma i tempi potrebbero anche allungarsi

Ultime Napoli calcio. Brutta tegola per il Napoli in vista della gara odierna contro il Bologna: come specificato dalla lista dei convocati azzurri, mancherà Allan che ha rimediato un’infrazione della nona e decima costola sinistra, subìta in seguito a un trauma contusivo nella gara con il Liverpool.

Infortunio Allan

Infortunio Allan, le ultime

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, i tempi di recupero per rivedere il brasiliano in campo sono ancora incerti: la più ottimistica delle ipotesi riporta di uno stop di 7-10 giorni, ma in caso di ulteriori complicazioni per l'ex Udinese potrebbe essere previsto anche un periodo forzato di riposo maggiore. Sicuramente non una buona notizia per Carlo Ancelotti che stava ritrovando l'Allan migliore dal punto di vista dell'intensità: il brasiliano, infatti, è stato tra i migliori ad Anfield Road nonostante sia tra i giocatori azzurri maggiormente nell'occhio del ciclone per la questione ammutinamento.