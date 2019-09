Il Roma - Luperto sarà il sostituto di Koulibaly, il Napoli annuncerà il suo rinnovo

Notizie Calcio - Luperto confermato dal Napoli sin dall'inizio della sessione estiva di calciomercato. Il difensore pugliese è giovane e di prospettiva, resta per il secondo anno consecutivo nella rosa azzurra allenata da Carlo Ancelotti. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma.

Il Napoli ha confermato anche il talentuoso Luperto, difensore classe 1996, l'erede di Albiol - per aspetto fisico e non solo - che può giocare sia come centrale come come terzino a sinistra. Un giocatore prezioso che lo scorso anno ha raccolto diverse presenze, anche in campo internazionale, e in questa stagione si prepara a giocare decisamente di più. Sarà lui il sostituto di Koulibaly, l'unico dei tre a saper giocare sul centro sinistra, ruolo che ricopre naturalmente da anni. Il Napoli ha grande fiducia in Luperto e a breve annuncerà il rinnovo di suo contratto.