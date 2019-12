Il Mattino - Napoli, pronti 25 mln per Lobotka: c'è anche l'ok di Gattuso

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, ora è più che mai Lobotka il primo obiettivo per il centrocampo: il Napoli è pronto a mettere sul tavolo 25 milioni per chiudere l'affare con il Celta Vigo. Lo slovacco ha una clausola da 50 milioni ma in questa fase il club spagnolo potrebbe abbassare le pretese e portare comunque a termine un buon affare, anche perché conta il parere del centrocampista che ha il desiderio di cominciare una nuova avventura e gradirebbe l'operazione Napoli. E c'è il gradimento di Gattuso all'operazione perché Lobotka è un giocatore pronto, di 25 anni, che gioca nella Liga e ha messo insieme già 17 presenze con la nazionale slovacca. Ci sono stati già contatti con gli agenti di Lobotka e alcuni emissari di De Laurentiis. L'operazione decollerà con la riapertura del mercato quando cioè le operazioni entreranno nel vivo (dal 2 gennaio in poi) e si stringeranno i tempi per mettere a posto tutti i tasselli, in questi giorni il ds Giuntoli è partito per una mini vacanza a New York.