Il Mattino - Attacco del Napoli rinforzato dal talento di Lozano e da Llorente, la forza fisica dello spagnolo può tornare utile con il Liverpool

Ultimissime calcio Napoli - Si riparte con il grande calcio della Serie A in questo fine settimana, con il Napoli chiamato ad affrontare al San Paolo, per la prima volta in stagione, la Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Al di là della gara di sabato, l'attenzione di tutti non può non essere rivolta anche alla sfida di martedì prossimo, sempre a Fuorigrotta, che vedrà gli azzurri impegnati contro il Liverpool nel battesimo in Champions League in questa annata.

Attacco Napoli Llorente

Una sfida suggestiva quella tra gli azzurri ed i Reds, utile ad indirizzare in maniera importante il discorso qualificazione in un raggruppamento decisamente alla portata per la squadra di Carlo Ancelotti. A proposito di questo big match europeo, arrivano delle novità direttamente dal quotidiano "Il Mattino" relative a Fernando Llorente, l'ultimo colpo in ordine cronologico piazzato dal Napoli nell'ultimo mercato: