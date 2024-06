Hermoso-Napoli, pretese abbassate: ecco per quanto può arrivare in azzurro

Calciomecato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al possibile arrivo in azzurro di Mario Hermoso:

"Il diesse Manna sta lavorando alacremente per sistemare la difesa, il reparto che necessita di maggiori rinforzi. Si è riaperta con decisione la pista che porta al difensore spagnolo Mario Hermoso (29 anni) in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e quindi sarebbe preso a parametro zero ma con bonus alla firma e commissioni agli agenti. Nelle ultime ore il calciatore avrebbe abbassato le pretese (5 milioni di euro, ndr)".