CorSport - Il Napoli consiglia a Ghoulam di rilanciarsi altrove e punta seriamente Tsimikas dell'Olympiacos

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi, secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport la Ssc Napoli ha suggerito a Ghoulam di rilanciarsi altrove, se possibile, e lo sguardo sull’universo calcio è stato lanciato, anche per arrivare ad un sostituto.

"E se Ghoulam dovesse partire, ma forse anche se non dovesse andar via, la prima scelta per la corsia diventerebbe Kostas Tsimikas, 24 anni a maggio, venticinque presenze stagionali con l'Olympiacos di Atene, uno slancio incoraggiante che gli ha già consentito di superare, e in ampiezza, il proprio compagno di squadra Koutris, scivolato ora dietro nelle gerarchie di un mercato nel quale, a sorpresa, potrebbe sempre avere un ruolo Ricardo Rodriguez. Ma Tsmikas si fa per preferire per una serie di argomentazioni, una delle quali è anagrafica, ovviamente, e serve per assecondare il progetto, fondendo le qualità tecniche all’età. Il mercato è un labirinto, ovviamente, e uscirne non è semplice: però a sinistra adesso sembra ci sia una deviazione o comunque una (nuova) alternativa che il Napoli terrà lì, eventualmente pronta per sfruttarla.