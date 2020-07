Gazzetta sul Parma: si affida a catenaccio e contropiede, non c'è da vergognarsi! Il titic-titoc del Napoli non produce granché

Ultime Serie A - Trovare l’imbucata giusta, con la difesa del Parma piazzata perfettamente, è un’impresa che per il Napoli di oggi non è semplice. Così ne approfitta il Parma, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Decide di affidarsi alle armi italiche: catenaccio e contropiede. Non c’è mica da vergognarsi, è in questo modo che, nelle ultime due stagioni, gli emiliani hanno conquistato per due volte la salvezza. Il titic-titoc del Napoli non produce granché, a parte una occasione sprecata da Politano, e Gattuso ha di che sbracciarsi. Il Parma s’infila in contropiede e va a guadagnarsi un sacrosanto rigore con Grassi”