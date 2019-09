Gazzetta su Llorente: è amore a prima vista, lo spagnolo soddisfatto della scelta

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Fernando Llorente: "Fernando ama ammirare il mare, percorrere via Caracciolo, pur consapevole che non passerà inosservato. Con Napoli, è stato amore a prima vista. Sarà stato per quel panorama mozzafiato che può ammirare dalla suite che gli è stata assegnata in attesa che scelga l’appartamento dove si trasferirà con la famiglia. Sarà stato per quel calore che soltanto la gente di Napoli sa trasmettere, una passione che va oltre ogni sentimento. Insomma, sta di fatto che Llorente è un uomo felice, soddisfatto della scelta fatta che lo impegnerà per i prossimi due anni".