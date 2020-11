Gazzetta - Quando Gattuso dice che è pronto a lasciare non è retorica, la scossa è attesa non solo col Rijeka

Ultime notizie Napoli - Al ritrovo di lunedì mattina a Castel Volturno l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato chiaro alla squadra, com’è sempre abituato a fare secondo la Gazzetta dello Sport:

"Stavolta i toni sono stati perentori. «Se le cose non cambiano io posso pure andarmene!» ha detto al suo gruppo. Quando Gattuso dice che è pronto a lasciare non è retorica. Nei suoi progetti c’è una crescita costante verso obiettivi sempre più importanti. E non sarà un biennale a farlo imborghesire o “sedere”. La scossa è attesa e non può essere solo quella di giovedì, in Europa, contro il modesto Rijeka. Servono prestazioni convincenti con la Roma e continuità"