Gazzetta - Pugno duro di Figc e Lega verso chi viola protocollo anti-Covid: si rischia anche l'esclusione dal campionato

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul protocollo anti-Covid: "Violare il protocollo vale come truccare una partita. Un’altra delle decisioni del consiglio federale è stata quella di equiparare infatti le sanzioni in caso di mancata effettuazione dei controlli sanitari previsti per prevenire il contagio da Covid-19 a quelle previste per l’illecito sportivo. Si passa dall’ammenda ai punti di penalizzazione, fino addirittura all’esclusione dal campionato. Il protocollo approvato da Federcalcio e Lega, e che ha ricevuto il via libera dal Comitato tecnico-scientifico e dal governo, prevede controlli preventivi e periodici in particolare per l’effettuazione dei test molecolari (i tamponi), che devono essere effettuati ogni quattro giorni. Un’omissione di questa periodicità sarebbe inevitabilmente considerata una «grave violazione»"