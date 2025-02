Gazzetta - Conte voleva lanciare un messaggio alla squadra, ma il contributo dei cambi è stato irrilevante domenica

Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sull'impatto totalmente negativo dei cambi contro l'Udinese:

"Billing non ha ancora debuttato in A, anche se pare essere pronto. Lui ha ritmo da Premier e esperienza di gara ad alta intensità, aspetta solo di poter dare il suo contributo alla causa. Contributo che oggettivamente non sono riusciti a dare minimamente i subentrati di domenica sera. Per la prima volta Conte ha optato per l’intervento massiccio: cambio di massa, con tre giocatori nuovi dentro insieme. Ma l’impatto sul match di Simeone, Raspadori e Ngonge è stato ai limiti dell’irrilevante. Antonio voleva mandare un messaggio alla squadra, cambiare sistema, essere più spregiudicato per puntare alla vittoria. Ma le gambe in mezzo al campo ora faticano a girare al ritmo giusto".