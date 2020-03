Gazzetta - Boga-Napoli, arriva il via libera di ADL all'investimento: la strategia per soffiarlo al Chelsea

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul forte interesse della SSC Napoli per Jeremie Boga del Sassuolo

"Sull’esterno d’attacco del Sassuolo il Napoli c’è da tempo: il classe 1997 cresciuto nel Chelsea è esploso in tutta la sua potenza fisica e tecnica in questa stagione al Sassuolo. In pochi saltano l’uomo con facilità come questo africano nato a Marsiglia, anche se deve migliorare la fase difensiva. Un’operazione non semplice, perché il club inglese si è garantito con la società emiliana un diritto di riacquisto, fissato intorno ai 15 milioni. Ecco che allora il Napoli è molto attento a non sbagliare mossa per evitare di far lievitare il costo del cartellino. Ma l’operazione è di quella che trova il gradimento del patron Aurelio De Laurentiis, per sostenibilità dell’investimento ed età, e incontra le motivazioni tecniche del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del tecnico Rino Gattuso"