Gazzetta - Ancelotti lavora sulla tattica per Samp e Liverpool: alcuni giocatori non vengono impegnati per le loro caratteristiche

Carlo Ancelotti lavora sulla tattica, su quel famoso equilibrio che al Napoli in queste due giornate è mancato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza i sette gol subiti dalla squadra del tecnico e si sofferma in parte su una mancanza di condizione di alcuni ed in parte anche sull'assetto che il Napoli ha avuto in queste due giornate.

Il modulo evidentemente non esalta le qualità di alcuni. Aggiungendoci la forma fisica non ideale è ovvio che l'equilibrio, specialmente in mezzo al campo, viene a mancare.