Gattuso shock, sorella colta da malore: Ringhio di corsa in ospedale, trauma negli spogliatoi

Ultimissime calcio Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino motiva l'assenza di Rino Gattuso ai microfoni di Sky, quotidiani ed emittenti tv in sala stampa al termine di Sampdoria-Napoli 2-4. Il club azzurro aveva parlato di motivi familiari, stamane spunta la verità: la sorella di Ringhio ha avuto un malore

"Quando è tornato negli spogliatoi ha trovato la brutta notizia: la sorella ha avuto un malore a Gallarate ed è ricoverata nell’ospedale di Busto Arsizio e Ringhio non se l’è sentita di uscire e di parlare della partita. È stata la moglie Monica ad avvertirlo e da quel momento il tecnico azzurro, ha smesso persino di parlare alla squadra. Cosa che avrebbe fatto da lì a poco. Il tempo di organizzarsi per capire come raggiungere la sorella. Un trauma per Ringhio la notizia: a quel punto il capo della comunicazione Nicola Lombardo lo ha invitato a restarsene nello spogliatoio e a raccogliere più notizie possibili. E al suo posto a spiegare il successo sulla Sampdoria ci ha pensato Gigi Riccio, il suo fedelissimo vice.