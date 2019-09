Futuro Insigne, CorSport: si parla di rinnovo da un po', c'è una volontà condivisa col Napoli

Per Lorenzo Insigne, come per il Napoli, quella appena cominciata è una stagione fondamentale: bisogna cancellare i malumori di quella precedente e anche valutare il futuro. Lo afferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Nel senso che si parla, sì, di un prolungamento contrattuale, già da un po’, ma bisogna stabilire in che termini: la volontà, comunque, è di proseguire mano nella mano e con lo spirito, e la maturità, dimostrate sin dal primo giorno di ritiro. L’idea, comunque, è che Lorenzino riuscirà a recuperare in tempo già per la partita con la Samp, in programma sabato al San Paolo: poi, ovviamente, spetterà ad Ancelotti decidere se lanciarlo dal primo minuto oppure se attendere. Magari qualche giorno: perché poi il successivo martedì, cioè appena tre giorni dopo, a Fuorigrotta andrà in scena la prima di Champions con il Liverpool”