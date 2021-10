Il Mattino annuncia: Meret ormai relegato a riserva, Spalletti stregato dalla leadership di Ospina

Chi giocherà in porta per il Napoli in Europa League contro il Legia Varsavia? Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, Luciano Spalletti avrebbe deciso tra Alex Meret e David Ospina chi giocherà in porta Napoli-Legia.

Napoli-Legia: Meret oppure Ospina per Spalletti

"In porta ecco Meret, ormai relegato a riserva. Un destino amaro, il suo: anche con Gattuso la gerarchia era stata definita dalla qualità del gioco con i piedi di Ospina. Con il Torino che aggrediva alto, Spalletti ha scelto il colombiano. Anche perché il tecnico di Certaldo è rimasto stregato dalle prestazioni e dalla leadership mostrata da Ospina nelle gare di qualificazione con la sua nazionale. Con la Roma sarà lo stesso"