FIGC, Gravina: "Fuori chi aderirà alla Superlega!". Oggi la decisione della Corte di Giustizia europea

È attesa per oggi la decisione della Corte di Giustizia europea sulla Uefa che stabilirà di fatto la legittimità o meno della Superlega. Semmai la giustizia europea dovesse dare l'ok alla Superlega, cosa farà la FIGC, che fino ad ora si è sempre dichiarata contraria?

Ultime news. Ne parla oggi il Corriere della Sera, riportando le parole del presidente Gabriele Gravina: "Mentre il calcio attende con il fiato sospeso, Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale, fa spallucce davanti all’ipotesi che gli equilibri del calcio mondiale possano cambiare".

Queste le parole di Gravina sulla Superlega:

«Aspettiamo e valuteremo i perimetri della sentenza. Noi siamo stati l’unica federazione che ha assunto una posizione molto chiara: siamo totalmente contrari, esiste una norma federale per cui chi aderisce a quel mondo esce dal sistema federale del calcio. Non possiamo impedire che l’adesione resti libera, ma non è pensabile disputare due o tre campionati all’interno di una serie di organizzazioni».