Everton-Arsenal alle 13.30, Gazzetta: pubblico e telecamere cercheranno di scovare Ancelotti sugli spalti

Notizie Calcio Napoli -Everton-Arsenal alle 13.30 è anche la partita tra due formazioni senza allenatori. Arteta è stato presentato ieri, ma prenderà il timone dei Gunners soltanto domenica. L'ex NapoliAncelotti dovrebbe invece firmare lunedì per i blu di Liverpool, una volta ricevute le assicurazioni sul budget a disposizione e sull’incedibilità di Richarlison e Digne. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Toccherà ai traghettatori Ljungberg e Ferguson tenere caldo il posto in panchina per i due. Il 'gigante cattivo' Duncan Ferguson ha ottenuto due risultati di prestigio in campionato, sculacciando il Chelsea e andando a un passo dal successo a Old Trafford, prima di farsi superare dal Leicester nella Coppa di Lega. Big Dunc è riuscito a portare un briciolo di entusiasmo dopo che il periodo buio targato Silva e i successi dei dirimpettai in tenuta rossa avevano spinto l'ambiente sull’orlo della depressione. Pubblico e telecamere cercheranno di scovare Ancelotti e Arteta sugli spalti"