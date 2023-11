Emergenza terzino sinistro, ecco chi dovrebbe giocare contro il Real Madrid

Ultime notizie Napoli - L’infortunio di Mathias Olivera ha acuito l’emergenza dei terzini sinistri in casa Napoli, ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

A Bergamo si è adattato Juan Jesus, ma con alterne fortune:

“Non può essere sottoposto a ulteriori sforzi perché è reduce da un infortunio muscolare. Ecco perché ci sono le alternative Zanoli (che giocherebbe a destra e Di Lorenzo spostato a sinistra) e Natan che nasce in carriera da terzino e già testato in allenamento. A Madrid, però, dovrebbe giocare Juan Jesus. L’uruguaiano non si vedrà in campo prima di metà gennaio”