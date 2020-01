Dimissioni Gattuso, CorSport: Rino non ci ha mai pensato, in testa ha ben altri problemi da risolvere

Dimissioni Gattuso, il Corriere dello Sport smentisce

"Affinché non ci fossero dubbi, mentre il San Paolo è un guscio svuotato da emozioni, Gattuso ha chiarito ciò che non farà: «Mi dicono che stia circolando la voce che io possa dimettermi. E’ un pensiero che non mi sfiora». Ne ha altri per la testa, e non sono pochi: c’è voluta un’ora e mezza di confronto con la squadra per svelarli, la lettura di ogni statistica ma anche la ricerca delle cause di questo malessere i cui effetti sono nella personalissima classifica, tre punti in cinque partite, andamento ed andatura da retrocessione secca".