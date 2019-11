"Elegante e disinvolto, un passo avanti verso la lista dei 23", i quotidiani promuovono Di Lorenzo dopo il 9-1 dell'Italia

Italia batte Armenia 9-1 e di seguito vi proponiamo le pagelle dei quotidiani sportivi relative a Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli impegnato nel match.

Gazzetta dello Sport 7

“L’esterno alto questa volta era a destra, cioè lui, elegante, disinvolto. Un passo avanti verso la lista dei 23”

Corriere dello Sport 6,5

“Quando c’è Emerson Palmieri, l’Italia attacca a sinistra, quando c’è lui l’Italia cambia fascia e spinge a destra. E’ sempre nel vivo dell’azione”

Tuttosport 6,5

“Dalle sue parti si balla un po’ troppo in avvio, per quanto il contrattacco armeno si sgonfi in fretta. Cresce alla distanza”