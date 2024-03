ADL ha un sogno di mercato, CorSport svela il nome: è il nuovo Ibrahimovic

Il Napoli che verrà è in costruzione e il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando di mettere in piedi una squadra competitiva dopo una stagione deludente post scudetto. Ecco che spunta fuori anche un retroscena di calciomercato Napoli sul sogno di De Laurentiis che questa volta non vuole sbagliare per il suo nuovo Napoli.

De Laurentiis

Calciomercato Napoli: sogno in attacco per De Laurentiis

La lista è lunga e in un anno deludente il Napoli già lavora per il futuro con il presidente De Laurentiis che non ha intenzione di sbagliare più un colpo. Occhio a quello che può accadere in vista dei prossimi mesi perché ci sono tanti obiettivi, ma il sogno di De Laurentiis è uno e il Corriere dello Sport svela anche il nome: è Joshua Zirkzee, talento olandese di 22 anni del Bologna, che sta incantando mezza Europa.

L'attaccante piace davvero a tanti e occhio che il Bayern Monaco ha un diritto di recompra del giocatore per 40 milioni di euro. Al Napoli piace tanto, il sogno di De Laurentiis è proprio Zirkzee che per tanti è accostato ad Ibrahimovic per movenze e fisicità.