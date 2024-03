De Laurentiis contro DAZN, ecco il vero motivo! Adesso rischia la multa

La sfuriata di Aurelio De Laurentiis contro DAZN è andata in onda a reti internazionali. La frattura sembra ormai insanabile e nonostante DAZN detenga i diritti tv del calcio italiano fino al 2029, De Laurentiis è sembrato seriamente intenzionato a chiudere ogni rapporto con la piattaforma di streaming.

Oggi ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno, ricordando come "De Laurentiis, in diverse interviste, ha più volte ribadito di non gradire le telecamere i negli spogliatoi, perché ritiene che sia un prodotto di scarso interesse per i telespettatori". Tuttavia, non sono questo l'unico problema che ha fatto arrabbiare il presidente del Napoli.

De Laurentiis contro DAZN

Secondo quanto scrive il CdM, infatti, De Laurentiis "sarebbe infastidito dalla programmazione delle gare stabilita da Dazn d’intesa con la Lega calcio. In particolare a De Laurentiis non è andata giù la pianificazione della sfida Napoli-Atalanta, fissata sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua". A quanto pare, infatti, il presidente del Napoli avrebbe preferito si fosse giocata l'1 aprile, dal momento che Calzona sarà impegnato con la Slovacchia fino al 27. Una richiesta impossibile da soddisfare, visto che l'Atalanta il 3 aprile deve giocare in Coppa Italia.

Ma non finisce qui. Tra i veri motivi della sfuriata, ce n'è un altro segnalato dal Corriere: "Da rilevare che De Laurentiis è stato anche un forte sostenitore del partito contrario alla riassegnazione dei diritti televisivi della Serie A a Dazn per i prossimi 5 anni, ora può anche incorrere in una multa per aver violato il regolamento delle produzioni audiovisive della Lega Serie A".