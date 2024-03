Furia De Laurentiis prima di Napoli-Juventus: "Non lo devono fare, ca**o!" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis è una furia, all'arrivo allo stadio Maradona di Fuorigrotta: nelle immagini mandate in onda dalla CBS, il presidente del club partenopeo ha reagito aspramente alle riprese tv nel tunnel che porta i calciatori e lo staff negli spogliatoi, all'arrivo delle due squadre prima di Napoli-Juve:

"Fuori dai cog**oni... Non lo devono fare, non lo devono fare, ca**o!".

Questo il duro sfogo del presidente del Napoli, che spesso anche nelle interviste si è detto contrario a quel tipo di riprese tv, come quelle negli spogliatoi poco prima del match. Di fatti, nel warm up di Napoli-Juve sul canale della Serie A, vi sono immagini nello spogliatoio bianconero ma non in quello degli azzurri.

Ecco il video dello sfogo di ADL: