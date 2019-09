Da Genova - Situazione tesa in casa Samp: i tifosi si stringono intorno alla squadra in vista del Napoli

Notizie Calcio - L'edizione genovese di Repubblica scrive sulla situazione delicata che sta vivendo la Sampdoria:

"La situazione in città, come conferma l’episodio raccontato altrove, è molto tesa, il presidente Ferrero è sempre più nel mirino per il mancato passaggio societario, ma anche la situazione in classifica non aiuta a rasserenare gli animi. I tifosi continuano comunque a stare vicino ai giocatori ed i gruppi della Sud e la Federclubs hanno già dato appuntamento a Bogliasco, mercoledì alle 11 per sostenere la squadra in vista della delicata trasferta di Napoli. I gruppi della Sud hanno dato appuntamento mercoledì alle 11 per incoraggiare la squadra in vista della trasferta di Napoli"