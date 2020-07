"Dà due rigorini e fa storcere la bocca, fischia falli dubbi": Giua spacca i quotidiani, per alcuni è addirittura più che sufficiente nelle pagelle!

Ultime notizie Napoli - Parma-Napoli 2-1 ha dato il via ad un mare di polemiche relative all’arbitraggio e ai rigori assegnati da Giua. I quotidiani non promuovono il direttore di gara nelle proprie pagelle

Gazzetta dello Sport 6,5

“Legge bene tre rigori, uno con l’aiuto determinante del VAR, il resto - qualche giallo di troppo, Lozano, e qualcuno non dato - passa in secondo piano”

Corriere dello Sport 5

“Acerbo, Giua, e come tutti i frutti non maturi fa storcere la bocca. Dà due... rigorini e un rigore. Sotto i ponti deve passare ancora tanta acqua…”

Tuttosport 6

Il Mattino 4,5

“Ammonisce ingiustamente Lozano che tocca nettamente il pallone, fischia altri falli dubbi contro gli azzurri e richiama Koulibaly per le proteste. L'arbitro che commise tanti errori in Napoli-Lecce si ripete anche a Parma. Assegna il rigore richiamato dal Var per il fallo di mani in area di Grassi sul tiro di Fabian Ruiz, concede il rigore a Kulusevski su un contatto non chiarissimo con Koulibaly”