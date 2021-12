CorSport su Insigne: dal 1° gennaio sarà uno dei parametri zero più illustri del calcio mondiale

Un capitano senza portafoglio, come un ministro. Tra una settimana, allo scoccare della mezzanotte di un anno che verrà chissà dove, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne acquisirà lo status di parametro zero. Ne parla il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Svincolato e libero di firmare con qualsiasi club, a meno di un clamoroso accordo-lampo per rinnovare il contratto con il Napoli in scadenza il 30 giugno 2022. Prospettive? Ontario, Canada: il Toronto vuole portarlo in Mls.

Il quarto cannoniere della storia del club con 114 gol in tutte le competizioni (uno meno di Maradona); l'uomo del tiraggiro che ha conquistato l'Europeo con la maglia numero 10 dell'Italia; il quinto realizzatore del campionato nel 2021 con 18 reti nonché uno dei top 100 dell'anno secondo il Guardian.

Niente male, vero? Ecco perché dal 1° gennaio sarà uno dei parametri zero più illustri del calcio mondiale"