CorSport: Spalletti innovatore, è un animale da palcoscenico col suo eloquio forbito e il gusto toscano per la polemica

Napoli - L’arrivo a Napoli di Spalletti è stato accompagnato sui social da un fiorire di video del tecnico di Certaldo. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Gettonatissimo quello della discussione con Caressa su un rigore concesso ai viola in Fiorentina-Inter con il tormentone “potrebbe essere”. «Hai detto quattro volte “potrebbe essere”, non c’è niente che potrebbe essere, è petto netto». Spalletti è tra gli innovatori del calcio italiano, col 4-2-3-1 e il falso nueve. È anche un animale da palcoscenico, col suo eloquio forbito e il gusto toscano per la polemica”