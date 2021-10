CorSport - Spalletti ha pronto un poker di cambi per battere la Fiorentina

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Pokerissimo. Cioè cinque cambi rispetto alla serata di coppa con lo Spartak: sembra questa, l'idea di Spalletti in vista della partita in programma oggi al Franchi con la Fiorentina. Ospina al posto di Meret. E poi: linea a quattro con Di Lorenzo a destra, Rrahmani e non Manolas al fianco di Koulibaly e Mario Rui a sinistra; centrocampo con Anguissa per Elmas, Fabian a giostrare in regia e Zielinski a galleggiare, a dettare il cambio tattico dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Tridente con Lozano in sorpasso su Politano, Osimhen al centro (con Petagna in panchina) e Insigne".