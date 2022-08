CorSport - Raspadori-Napoli: ultimatum Sassuolo a De Laurentiis

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la situazione di Raspadori che resta un obiettivo del Napoli per rinforzare l'attacco dopo il divorzio da Dries Mertens.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Serve uno sprint anche per Raspadori: il Sassuolo ha annunciato di aver fretta di concludere tutte le sue operazioni in tempi ragionevoli per poi concentrarsi sul campionato, e mentre si guarda intorno alla ricerca del potenziale sostituto di Jack, resta in attesa di trovare l'accordo economico con il Napoli. Che prova a ridurre la domanda: 35 milioni di euro. E di trovare la formula giusta per piazzare il colpo".