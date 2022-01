CorSport - Koulibaly è un totem per De Laurentiis: rifiutate tre proposte da big europee

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come già in passato de Laurentiis abbia voluto tenersi stretto Koulibaly.

"Un’estate fa arrivarono le proposte del Psg e anche dello United, però non tali da far tremare i polsi: De Laurentiis ascoltò e poi declinò gentilmente, ritenendole non congrue. Non adatte al valore del suo giocatore. Uomo che anni fa lo stesso United avrebbe voluto acquistare offrendo addirittura 104 milioni di euro, ma il presidente rispose picche: evidentemente è un totem anche per lui. Un patrimonio da blindare, da rinnovare: si vedrà".