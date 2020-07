CorSport - Il Napoli ormai vede il Barcellona ovunque, Koulibaly sul rigore dev’essersi perso tra gocce di sudore che l’accecano e una disattenzione fatale

Il 2-1 di Parma-Napoli restituisce a D’Aversa il sorriso, la salvezza viene confezionata dagli undici metri, in una giornata stanca, sotto ritmo, e ricca di distrazioni per il Napoli, che ormai vede il Barcellona ovunque secondo il Corriere dello Sport:

“Parma-Napoli non scuote, per un po’ è una salutare passeggiata nel verde del Tardini. D’Aversa sceglie di osare sperando che il Napoli lasci qualcosa soprattutto a Kulusveski e a Gervinho. In quell’ora e mezza ci sono tracce invisibili di calcio, una chance per Di Lorenzo, una per Lozano e una stanchezza che si percepisce ad occhio nudo. Però Kulusevski è fresco, ha gamba, eleganza e furbizia e Koulibaly, solenne sino a quel frammento di gara, dev’essersi perso tra gocce di sudore che l’accecano e una disattenzione fatale: rigore, il terzo, e 2-1”