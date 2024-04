CorSport - Il Napoli non c’è più: tutto è frutto di una strategia dolorosamente presuntuosa

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'annata degli azzurri:

"Il Napoli non c’è più, se lo è portato via il vento sferzante d’una strategia dolorosamente presuntuosa, e mentre in quello stadio l’Atalanta mostra la sintesi abbagliante del suo calcio, nel quale rimane ancora vivo il Progetto, l’eco della sofferenza è racchiuso nei cori dei cinquantamila che dimenticano ciò ch’è stato, nell’invito ai superstiti del trionfo di andarsene «a lavorare», nello sfregio irritante ad un’epoca comunque indimenticabile. «Vaffanculo lo scudetto, meritiamo più rispetto»".