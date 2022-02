CorSport - Il Napoli ha piazzato tre colpi sul mercato senza che nessuno se ne accorgesse

Napoli calcio - Per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha piazzato tre colpi di mercato in silenzio. Il quotidiano si riferisce a Koulibaly e Anguissa che torneranno a Napoli lunedì ed al pieno recupero di Victor Osimhen.

"Senza che nessuno se ne accorgesse, il Napoli ha piazzato tre colpi sul mercato: lo ha fatto con nonchalance, in silenzio, lasciando che il tempo gli desse la possibilità d’andare ad attingere in se stesso, dove nessun altro avrebbe potuto metterci le mani. Come se si fosse catapultato in quella fiera dei sogni che diventa tormento o anche estasi, il Napoli s’è concesso un lusso da pochi, roba da ricchi verrebbe da dire, ed ora che ricomincerà il campionato, anzi subito dopo, potrà risistemare la propria spina dorsale, aggiungere il fisico e il talento ad una squadra di suo già imponente, risistemare persino i conti con le statistiche, che a modo loro indicano il passato e possono semmai anche (teoricamente) indirizzare il futuro".