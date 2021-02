CorSport - Il Napoli dura niente! Gli dei a volte guardano altrove, forse perché risucchiati anche loro nelle tenebre di Gattuso

Il Genoa ha ufficialmente aperto la crisi tecnica del Napoli, secondo il Corriere dello Sport.

“Il Napoli dura niente, uno spicchio di partita nella quale infila tanto Lozano, come sempre, che gioca per sé e per i suoi distanti da standard accettabili, certo neppure fortunati (24') sulla girata di testa di Petagna, che la traversa ricaccia via. C’è la sensazione che esista vita intorno a una squadra avvilita dal prodigio di Perin su Demme, dal secondo palo che Insigne fa riecheggiare. Gli dei a volte guardano altrove, forse perché risucchiati anche loro nelle tenebre di Gattuso”