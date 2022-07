CorSport - Ecco quando De Laurentiis sarà a Dimaro: i dettagli

Aurelio De Laurentiis non è ancora rientrato in Italia. Il presidente del Napoli si trova ancora negli Stati Uniti e, come si legge nell'edizione odierna del quotidiano Corriere dello Sport, dovrebbe ancora restare lì per alcuni giorni prima di andare direttamente a Dimaro.

Quando torna De Laurentiis dagli Stati Uniti?

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"E allora, il nuovo Napoli: nascerà oggi sotto gli occhi di Spalletti, in occasione della prima sessione di visite e test fisici, mentre De Laurentiis tornerà domenica dagli States e lo vedrà crescere dalla prossima settimana. Il programma non è ancora stato ufficializzato, tantomeno la lista dei convocati, ma i giocatori arriveranno a scaglioni fino a venerdì, giorno della partenza per Dimaro"





