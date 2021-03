CorSport - Col Napoli in Champions si riparte da cinque azzurri! A meno di offerte clamorose e irrinunciabili...

Con la Champions, va da sé, l’idea del Napoli del futuro non prescinderebbe, a meno di offerte clamorose e irrinunciabili, da alcuni calciatori. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Fabian Ruiz e da Zielinski, sarebbe incentrato intorno al carisma di Insigne, leader tecnico e non solo capitano, si lascerebbe trascinare da Lozano e da Osimhen, un centinaio di milioni investiti appena nello scorso biennio e in attesa della decisiva, definitiva consacrazione sul mercato internazionale, che in una vetrima così luccicante potrebbero ulteriormente brillare"