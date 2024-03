CorSport - Calzona spia il Napoli anche con la Slovacchia: drone e video per seguire gli allenamenti

Chi allena il Napoli in assenza di Calzona? Il tecnico si trova in Slovacchia per guidare la nazionale e tornerà solo mercoledì a Castel Volturno come si legge sul Corriere dello Sport. A dirigere gli allenamenti fino a quella data, saranno Gianluca Grava ed il preparatore atletico Beccaccioli. Tuttavia Calzona quotidianamente visiona tutto il lavoro svolto in allenamento a Castel Volturno con l'aiuto delle immagini.

Chi allena il Napoli quando Calzona è in Slovacchia

Ultimissime notizie Napoli calcio - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sulle sedute d'allenamento a Castel Volturno agli ordini di Gianluca Grava: