CorSport - Calano i passaggi in Serie A, torna di moda il centravanti fisico: c'è un motivo dietro la firma di Llorente a Napoli

Sono spariti 2.500 passaggi in Serie A. Rispetto alle prime due di un anno fa il dato è categorico. Erano stati 19.532 e ora sono diminuiti fino a 16.966, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Tutti gli indizi nella caccia a un motivo conducono dritti al cambio di regole avvenuto in estate, quando i difensori sono stati autorizzati a entrare in area di rigore su rinvio dal fondo subito dopo il primo tocco al pallone. Il pressing può così cominciare prima e più alto, certi spazi a disposizione del palleggio libero e prolungato si sono ridotti. È un’inversione attesa. Così ipotizzata e supposta da far tornare di moda durante il mercato la figura del centravantone che gioca con le spalle alla porta: Marotta ha bruciato Paratici nella corsa ai muscoli di Lukaku, il Napoli è andato a prendersi la firma dello svincolato Llorente”