Assalto in Campania, rientrano in 5mila: scatta il piano dei controlli

Notizie - I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito all'allerta creata al Sud dal ritorno delle persone residenti al Nord a partire da quest'oggi 4 maggio:

"L'assalto scatta stamane: torneranno in cinquemila verso la Campania, forse saranno di più perché nessuno ha un dato certo. E la battaglia per la difesa dei confini della regione dall'assalto dei possibili contagi, si combatterà con le armi del momento: duecentomila paia di guanti monouso, duemila tute in Tnt, duemila tute protettive da rischio biologico, cinquemila mascherine ffp2, cinquecento visiere protettive e, soprattutto, diecimila test rapidi per la verifica immediata del contagio, mille mascherine chirurgiche da distribuire a chi si presenta senza averne una e settanta scanner per la misurazione a distanza della temperatura corporea. Il materiale è stato distribuito in maniera capillare alle sette Asl della Campania e alla Protezione Civile che oggi scenderanno in campo al fianco delle forze dell'ordine.

Coronavirus

Coronavirus Campania, l'allarme per il rientro al Sud

"La rete stradale di accesso alla Campania, però, è estremamente vasta e ci sono molte possibilità di ingresso con l'automobile da luoghi inusuali o poco battuti. Proprio per cercare di intercettare il maggior numero di rientranti possibile, sono stati previsti anche posti di controllo su strade secondarie: si tratta di postazioni alle quali non è stata data pubblicità e che potranno anche essere spostate con rapidità in caso di necessità; serviranno a intercettare quelli che non hanno voglia di farsi individuare perché non hanno intensione di sottoporsi al periodo di isolamento di 14 giorni che la Regione chiede a chiunque torna dal Nord".