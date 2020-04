Coronavirus, a Pozzuoli i contagiati salgono a 35. Monaldi, positivi primario e 4 infermieri

Ultime notizie - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta quelli che sono gli ultimi dati allarmanti che arrivano da Pozzuoli. Ieri, infatti, sono risultati positivi al Coronavirus altri dieci pazienti dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, dove il caso è scoppiato nel reparto di Medicina interna a seguito del passaggio di una paziente sul principio asintomatica. Altri dieci contagi che porta a 35 il numero dei pazienti che hanno contratto il virus in quella struttura, dunque, per una situazione che si è replicata con le stesse modalità anche all'ospedale Monaldi di Napoli. Lì, infatti, sono stati registrati casi di positività negli addetti ai lavori. Positivi il primario, quattro infermieri e l'addetto alle pulizie, con tutto il personale che è stato messo preventivamente in isolamento.

