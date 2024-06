Conte non vuole isolarsi a Napoli, ecco dove ha deciso di prendere casa

Notizie Napoli - Antonio Conte è a Napoli! Il tecnico azzurro è arrivato ieri in città insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e al team manager Lele Oriali intorno alle 10:50 del mattino con un volo proveniente da Torino Caselle. Il tempo di un pranzo veloce all'hotel Parker's, sua sede partenopea per questi primi giorni di Napoli, e poi dritti a Castel Volturno. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, il mister avrebbe intenzione di prendere poi casa in centro città e non nei pressi del centro sportivo:

"Conte non ha alcuna intenzione di isolarsi dalla città e ha viceversa tantissima voglia di viverla in maniera intensa,anche per sfruttare l’energia positiva che può essere generata dall’ambiente e diventare un’arma in più per la riscossa della squadra. Il nuovo tecnico prenderà infatti casa in centro e nei limiti del possibile si concederà pure all’abbraccio dei tifosi, che l’hanno sorpreso col travolgente benevenuto sui social subito dopo la sua firma con De Laurentiis".