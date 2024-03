Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ci sarebbe Traore in vantaggio su Zielinski per giocare a centrocampo contro la Juventus:

"Calzona pensa ad un paio di cambi rispetto alla squadra schierata contro il Sassuolo, dovrebbero riguardare la linea difensiva: Olivera al posto di Mario Rui e Juan Jesus che torna a far coppia con Rrahmani. Traorè è in leggero vantaggio nel duello per una maglia con Zielinski".