CdM sui rinnovi contrattuali del Napoli: pronti quelli di Maksimovic, Luperto e Gaetano

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dà le ultime suirinnovi di Maksimovic, Luperto e Gaetano:

"Dopo una fase conflittuale, è tornato il sereno, qualche settimana fa c’è stato anche un incontro a Napoli tra Giuntoli e Ramadani e il rinnovo del contratto adesso è in via di definizione, le parti sono molto vicine all’accordo, l’ingaggio dovrebbe superare i 2,5 milioni di euro con i bonus. E’ vicinissimo l’accordo per Sebastiano Luperto che prolungherà fino al 2024 e Gianluca Gaetano che adeguerà il suo contratto agli standard di un giocatore a tutti gli effetti della prima squadra"