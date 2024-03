Caso Juan Jesus, spunta il labiale che inguaia Acerbi: può essere la prova-madre per la stangata

“Acerbi è spalle al muro”, titola così La Repubblica oggi in edicola sul caso Juan Jesus dopo che la procura ha ascoltato entrambi i giocatori di Inter e Napoli.

Caso Juan Jesus, il labiale che inguaia Acerbi

Tecnicamente sarebbe la parola dell’uno contro l’altro, ma è stato raccolto materiale di vario tipo per far chiarezza e a tal proposito spunta un labiale che potrebbe inchiodare l'interista e portare alla squalifica di 10 giornate per Acerbi.

In una delle immagini televisive a disposizione si vede l'interista che si giustifica con Juan Jesus dopo essere stato richiamato dall’arbitro e dice «Non sono un razzista».

Come evidenzia il quotidiano, è questa la prova regina che potrebbe inguaiare il 36enne che con questo caso si sta giocando anche la nazionale e il suo futuro a Milano: secondo la sua versione dei fatti, infatti, non ci sarebbe stato nulla da scusarsi. La palla ora ripassa al Giudice Sportivo.