Caso Juan Jesus, perché la Procura non ha sentito l'arbitro La Penna? I motivi

Caso Juan Jesus-Acerbi, sono terminate le indagini della Procura federale. Ascoltati i diretti interessati, il materiale raccolto è stato inviato al Giudice Sportivo che emetterà un verdetto presumibilmente tra lunedì e martedì.

Caso Juan Jesus-Acerbi, perché non è stato sentito La Penna

Ma perché non è stato ascoltato anche l'arbitro Federico La Penna? La risposta la fornisce La Gazzetta dello Sport. Il motivo sta nel fatto che il referto del direttore di gara sia risultato molto dettagliato sulla vicenda e quindi sufficiente per comprendere quanto accaduto esattamente in campo.

Inoltre il procuratore ha ottenuto anche l'audio tra arbitri e VAR che nessun altro ha, sempre necessario per la ricostruzione dei fatti e per la decisione finale sulla possibile squalifica del difensore interista.