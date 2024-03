Caso Acerbi, Gazzetta: per Spalletti la 'punizione' finisce con l'allontanamento dal ritiro, non è esclusa la convocazione all'Europeo

Ultime notizie SSC Napoli - Francesco Acerbi, arrivato ieri mattina nel ritiro della Nazionale a Roma, ha spiegato al Ct Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata da Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli.

Caso Acerbi, la punizione di Spalletti

Nella nota FIGC si legge:

"Dal resoconto del difensore è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore"

Come scrive la Gazzetta dello Sport, "il primo effetto del caso è stato l’allontanamento di Acerbi dal ritiro della Nazionale. Una decisione a detta della Federazione condivisa con il giocatore, che comunque non preclude il futuro di Acerbi all’Europeo. Anche per Spalletti la “punizione” finisce qui. Il c.t. in conferenza si è soffermato a lungo sul caso"