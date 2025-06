A Bari sicuri: “Non saremo mai la sorella minore del Napoli”

Ultime calcio - Giorgio De Trizio, ex bandiera del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Nuovo Quotidiano di Puglia:

“L’ho già ribadito parecchie volte: non soltanto i tifosi si sentono intrappolati da questa situazione, anche i De Laurentiis stessi si devono sentire intrappolati perché tra abbonamenti al ribasso, calo delle sponsorizzazioni di sicuro ci rimetteranno qualcosa. La strada è quella, quella di poche decine di spettatori allo stadio. Il clima è quello, ma noi non ce lo meritiamo. Nulla contro il Napoli, anzi io sono contentissimo per il loro scudetto, ma Bari non c’entra nulla con il Napoli, non sarà mai la sua sorella minore. Non so quanto convenga loro continuare a tenere il Bari. Socio americano? Non ci credo tanto onestamente".