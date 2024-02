Diktat di Calzona: non vuole proprio fare a meno di Zielinski, il motivo

Ultimissime Napoli Calcio - La novità più grande di formazione contro il cagliari è senza dubbio quella di Piotr Zielinski. Il polacco torna in campo dal primo minuto dopo il forfait con il Genoa e l'esclusione (è fuori lista) dalla partita di Champions League Napoli-Barcellona. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Francesco Calzona sembra proprio non volerne sapere di escludere Piotr dalle sue scelte da qui fino al termine della stagione.

Piotr Zielinski titolare Napoli Monza

Piotr Zielinski gioca Cagliari Napoli

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport sulla decisione del tecnico Francesco Calzona di voler puntare a tutti i costi sul calciatore Piotr Zielinski: