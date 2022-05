Calciomercato Napoli, Fabian e Osimhen sacrificabili: ecco quanto chiede De Laurentiis

Ultime calciomercato Napoli. Osimhen e Fabian sono i due pezzi pregiati del mercato del Napoli. Già a gennaio il patron De Laurentiis ha rifiutato una grossa cifra dal Newcastle per entrambi ed anche questa estate chiederà tanti soldi per lasciarli andare.

Fabian è in scadenza nel 2023, mentre Osimhen ha attirato le attenzioni di tante squadre di Premier League. Ecco quanto scritto da Tuttosport sulla posizione di De Laurentiis in merito:

Soldi che andranno nelle casse del club, dove potrebbero confluire circa 150 milioni se dovessero arrivare offerte importanti per Osimhen e Fabian Ruiz . In caso contrario, resteranno entrambi in maglia azzurra ed il Napoli continuerà ad essere competitivo anche il prossimo anno.